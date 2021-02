(Di sabato 13 febbraio 2021) Due bombesono esplose la notte scorsa in via Vittorio Emanuele a: unalae l’altra al bar di Angelo Zuccaro, di 55 anni,delergastolano Maurizio. Sul posto è intervenuta la squadra mobile della Questura. Maurizio Zuccaro è detenuto dopo la condanna, diventata definitiva il 1 ottobre

GDF : #GDF #Catania e #SCICO: “#Mafia Imprenditoriale” in #Sicilia, #Lombardia e #Veneto. #Sequestrate 17 società e 48 im… - ilmattinodisici : Mafia, a Catania bomba carta davanti casa e bar fratello boss - NewSicilia : Da San Berillo a San Giorgio, il #monopolio delle piazze di spaccio a #Catania. I DETTAGLI #Newsicilia - SkyTG24 : Catania, mafia: bomba carta davanti casa e bar del fratello di un boss - AnsaSicilia : Mafia: bomba carta davanti casa e bar fratello boss Catania. Familiare di Maurizio Zuccaro, ergastolano per omicidi… -

Intanto nell'attesa che l'Agenzia cambi marcia, ci sono i semi piantati dalle associazioni che possono contribuire a scacciare il virus dellada. "All'azione di denuncia e di ...Nel 1984 i sicari di Cosa Nostra assassinarono ail giornalista Giuseppe Fava. Nel 1985 ... Mentre laassassinava giudici, politici, poliziotti, giornalisti e imprenditori, Marcello Dell'...“Bene la scelta del Comune di Palermo di rivedere le determinazioni assunte su Grande Migliore. Non riusciamo ancora a spiegarci come il Consiglio Comunale abbia potuto esprimersi nella maniera purtro ...Due bombe carta sono esplose la notte scorsa in via Vittorio Emanuele a Catania: una davanti la casa e l'altra al bar di Angelo Zuccaro, di 55 anni, fratello ...