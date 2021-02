Ma quale crisi Brexit: Cadbury riporta in Gran Bretagna la produzione di cioccolato (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – Quando, il 23 giugno del 2016, il 52% degli elettori britannici ha votato per l’uscita dall’Ue erano in molti a prevedere che la Gran Bretagna avrebbe pagato un prezzo altissimo per questa decisione. Ovviamente nessuna di queste previsioni catastrofiche si è avverata. Dopo la Brexit, Cadbury ritorna alle origini Non solo le imprese manifatturiere sono rimaste in Gran Bretagna, ma altre hanno deciso di spostare oltremanica le loro produzioni. O di rimpatriarle. E’ di pochi giorni fa ad esempio la notizia che la Cadbury, storica società dolciaria inglese, ha scelto di rilocalizzare una grossa parte della sua produzione di cioccolata da Bludenz, in Germania, a Bournville, nei sobborghi di Birmingham. Proprio dove l’azienda è stata fondata. ... Leggi su ilprimatonazionale (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb – Quando, il 23 giugno del 2016, il 52% degli elettori britannici ha votato per l’uscita dall’Ue erano in molti a prevedere che laavrebbe pagato un prezzo altissimo per questa decisione. Ovviamente nessuna di queste previsioni catastrofiche si è avverata. Dopo laritorna alle origini Non solo le imprese manifatturiere sono rimaste in, ma altre hanno deciso di spostare oltremanica le loro produzioni. O di rimpatriarle. E’ di pochi giorni fa ad esempio la notizia che la, storica società dolciaria inglese, ha scelto di rilocalizzare una grossa parte della suadi cioccolata da Bludenz, in Germania, a Bournville, nei sobborghi di Birmingham. Proprio dove l’azienda è stata fondata. ...

