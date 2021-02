M5s | nervi a fior di pelle E c’è chi vuole ripetere il voto su Rousseau

m_spagna : RT @MPenikas: @IlConteIT @gio_c75 @m_spagna @illusioneottica @piccolojason @NapolitanoIda @isadoralarosa @pino_mini @ferrandomau @is_amazon… - MPenikas : @IlConteIT @gio_c75 @m_spagna @illusioneottica @piccolojason @NapolitanoIda @isadoralarosa @pino_mini @ferrandomau… - RChiovenda : Marco Travaglio a Otto e Mezzo, 'non conteranno più niente' e insulti a Berlusconi: crisi di nervi dopo aver perso… - giulio_galli : Oggi tutti sul carro di #Draghi, ma mi aspetto che la situazione muterà presto: partiti scontenti perché poco rappr… - AnnibaleSolo : Marco Travaglio a Otto e Mezzo, 'non conteranno più niente' e insulti a Berlusconi: crisi di nervi dopo aver perso… -

Ultime Notizie dalla rete : M5s nervi

Ma il momento impone di mantenere la calma", scrive Ettore Licheri, capogruppoa palazzo Madama. "So che è dura per tutti figuratevi per me, ma sforziamoci di mantenere isaldi e lavorare ..., la petizione su internet Ilsull'orlo di una crisi di. O meglio, in piena crisi. Mentre il governo Draghi giura al Quirinale, sulla piattaforma 'charge.org' viene lanciata una ...Non si placano le polemiche interne al M5S dopo la nascita del governo Draghi. Sulle chat del Movimento viene riproposto un articolo dello statuto che permette di ripetere il voto ...Movimento 5 Stelle sull'orlo di una crisi di nervi, se non di una vera e propria scissione. L'0ennesimo compromesso ingoiato per restare al ...