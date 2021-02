M5s nel caos, rivolta ?contro di Maio. Il deputato D'Ambrosio lascia. Dessì: «Ne usciamo umiliati e distrutti» (Di sabato 13 febbraio 2021) È caos tra i Cinque Stelle dopo la formazione del nuovo governo Draghi. Si contano una trentina di senatori pronti a non votare la fiducia e in rotta di collisione con i vertici. In queste ore... Leggi su ilmattino (Di sabato 13 febbraio 2021) Ètra i Cinque Stelle dopo la formazione del nuovo governo Draghi. Si contano una trentina di senatori pronti a non votare la fiducia e in rotta di collisione con i vertici. In queste ore...

riotta : Tra le discussioni che si apriranno presto nel @pdnetwork anche il problema della delegazione tutta maschile dei mi… - you_trend : Nel nuovo Governo #Draghi i tecnici sono 10, i politici 15: - 4 M5S - 3 FI - 3 Lega - 3 PD - 1 LeU - 1 IV - fattoquotidiano : M5S NEL GOVERNO DRAGHI - 'Non toccheranno palla, non contano più niente'. Il commento di @marcotravaglio. Ascoltate… - sabrinatehilim : RT @gianluc_ferrara: PRESIDENTE CONTE ENTRA NEL #M5s! ????? Oggi ho scritto una lettera aperta al nostro presidente @GiuseppeConteIT pubbli… - 46Ivano : RT @Marco_dreams: Muoio! ?????? L’ M5S nel caos. Boom di messaggi per una petizione: 'Ripetere voto Rousseau adesso che abbiamo visto il gov… -