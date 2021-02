M5s: Casalino, 'ecco la mia vita fino al riscatto con il Movimento' (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Quando sono entrato nel Movimento mi guardavano con schifo, mi sono guadagnato il loro rispetto". Lo dice Rocco Casalino, a Repubblica, a proposito della sua autobiografia 'Il portavoce', in cui racconta la sua vita. Conte e Casaleggio "rappresentano per me un esempio di cosa voglia dire essere uomo e padre. Sono legato ad entrambi da un profondo sentimento di stima e affetto". Il portavoce del premier uscente parla anche di politica: "Sono fortemente convinto che alle prossime elezioni, magari tra un anno o un anno e mezzo, il Movimento possa recuperare consensi. Vorrei si agisse già in un'ottica di campagna elettorale subito". Casalino parla del M5s: "Conosco Di Battista benissimo e sono convinto della sua buona fede e grandezza d'animo. Non credo che farà qualcosa che ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 13 febbraio 2021) Roma, 13 feb (Adnkronos) - "Quando sono entrato nelmi guardavano con schifo, mi sono guadagnato il loro rispetto". Lo dice Rocco, a Repubblica, a proposito della sua autobiografia 'Il portavoce', in cui racconta la sua. Conte e Casaleggio "rappresentano per me un esempio di cosa voglia dire essere uomo e padre. Sono legato ad entrambi da un profondo sentimento di stima e affetto". Il portavoce del premier uscente parla anche di politica: "Sono fortemente convinto che alle prossime elezioni, magari tra un anno o un anno e mezzo, ilpossa recuperare consensi. Vorrei si agisse già in un'ottica di campagna elettorale subito".parla del M5s: "Conosco Di Battista benissimo e sono convinto della sua buona fede e grandezza d'animo. Non credo che farà qualcosa che ...

