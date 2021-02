L'ultimo re di Scozia: la storia vera che ha ispirato il film (Di sabato 13 febbraio 2021) L'ultimo re di Scozia è un film tratto da una storia vera che parla delle drammatiche vicissitudini dell'Uganda sotto il regime di Idi Amin Dada. L'ultimo re di Scozia, tratto dall'omonimo romanzo di Giles Foden e ispirato ad una storia vera, è un film che narra le vicende di un personaggio di fantasia, il giovane medico scozzese Nicholas Garrigan, e le drammatiche vicissitudini dell'Uganda sotto il regime del sanguinario Idi Amin Dada. Rispetto alla realtà storica, nel film, la figura di Amin è ritratta in maniera abbastanza fedele, mentre le vicende sono piuttosto romanzate, dal momento che Nicholas Garrigan, il protagonista del romanzo, è personaggio di pura fantasia, anche se è ... Leggi su movieplayer (Di sabato 13 febbraio 2021) L're diè untratto da unache parla delle drammatiche vicissitudini dell'Uganda sotto il regime di Idi Amin Dada. L're di, tratto dall'omonimo romanzo di Giles Foden ead una, è unche narra le vicende di un personaggio di fantasia, il giovane medico scozzese Nicholas Garrigan, e le drammatiche vicissitudini dell'Uganda sotto il regime del sanguinario Idi Amin Dada. Rispetto alla realtà storica, nel, la figura di Amin è ritratta in maniera abbastanza fedele, mentre le vicende sono piuttosto romanzate, dal momento che Nicholas Garrigan, il protagonista del romanzo, è personaggio di pura fantasia, anche se è ...

ES1670 : Tra cotanta mestizia stasera c'è una bella notizia: su @rai4 trasmettono 'L'ultimo re di Scozia'. A mio parere, un… - MironBasco : #StaserainTV in prima serata non perdete l'appuntamento su #Rai4 con 'L'ultimo re di Scozia', film che offre un int… - RaiQuattro : Stasera su Rai4 ? - _PuntoZip_ : Stasera in TV: “L’ultimo Re di Scozia” su Rai4 (canale 21) – Con il premio Oscar Forest Whitaker - CeccarelliL_ : Stasera in TV: “L’ultimo Re di Scozia” su Rai4 (canale 21) – Con il premio Oscar Forest Whitaker -