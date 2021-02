Lombardia si conferma prima regione per produzione agricola in Italia (Di sabato 13 febbraio 2021) “La Lombardia, nell’Annuario dell’Agricoltura Italiana 2019, si conferma prima regione nazionale per valore della produzione agricola, con 7.7 miliardi di euro su 57 miliardi totali a livello nazionale, e per valore della trasformazione con 3.6 miliardi di euro sui 31 Italiani. Dati che certificano la qualità del settore primario lombardo. Siamo la regione più importante di un comparto che sarà strategico per il rilancio economico post Covid“. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi in merito ai dati contenuti nell’Annuario dell’Agricoltura Italiana 2019 realizzato dal Crea. Ben 3.500 aziende gestite da under 35 “In ... Leggi su laprimapagina (Di sabato 13 febbraio 2021) “La, nell’Annuario dell’Agricolturana 2019, sinazionale per valore della, con 7.7 miliardi di euro su 57 miliardi totali a livello nazionale, e per valore della trasformazione con 3.6 miliardi di euro sui 31ni. Dati che certificano la qualità del settorerio lombardo. Siamo lapiù importante di un comparto che sarà strategico per il rilancio economico post Covid“. Lo ha detto l’assessore regionale lombardo all’Agricoltura, Alimentazione e Sistemi verdi Fabio Rolfi in merito ai dati contenuti nell’Annuario dell’Agricolturana 2019 realizzato dal Crea. Ben 3.500 aziende gestite da under 35 “In ...

