LIVE Tour de la Provence, Mont Ventoux in DIRETTA: Sosa doma il Monte Calvo! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 17.02 La classifica generale vede ovviamente Ivan Sosa al comando con 19? di vantaggio su Egan Bernal e 21? su Julien Alaphilippe. Il primo italiano è Giulio Ciccone, undicesimo a 1’11”. 17.00 Oltre a Giulio Ciccone, sesto, bene anche Matteo Fabbro che giunge quindicesimo a 1’24”. Fabio Aru è ventiduesimo a 2’13”, Stefano Oldani trentaseiesimo a 3’35”. 16.58 Questa la top 10 odierna: 1 Sosa Iván Ramiro INEOS Grenadiers 4:08:14 2 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:15 3 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Ste 0:18 4 POELS Wout Bahrain – Victorious 0:29 5 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits 0:48 6 CICCONE Giulio Trek – Segafredo ,, 7 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo ,, 8 VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step ,, 9 HAIG Jack Bahrain – Victorious ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI 17.02 La classifica generale vede ovviamente Ivanal comando con 19? di vantaggio su Egan Bernal e 21? su Julien Alaphilippe. Il primo italiano è Giulio Ciccone, undicesimo a 1’11”. 17.00 Oltre a Giulio Ciccone, sesto, bene anche Matteo Fabbro che giunge quindicesimo a 1’24”. Fabio Aru è ventiduesimo a 2’13”, Stefano Oldani trentaseiesimo a 3’35”. 16.58 Questa la top 10 odierna: 1Iván Ramiro INEOS Grenadiers 4:08:14 2 BERNAL Egan INEOS Grenadiers 0:15 3 ALAPHILIPPE Julian Deceuninck – Quick Ste 0:18 4 POELS Wout Bahrain – Victorious 0:29 5 HERRADA Jesús Cofidis, Solutions Crédits 0:48 6 CICCONE Giulio Trek – Segafredo ,, 7 MOLLEMA Bauke Trek – Segafredo ,, 8 VANSEVENANT Mauri Deceuninck – Quick Step ,, 9 HAIG Jack Bahrain – Victorious ...

