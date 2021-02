LIVE Tour de la Provence, Mont Ventoux in DIRETTA: arrivo in salita! Giulio Ciccone e Fabio Aru, test importante! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza tappa del Tour de la Provence 2021, la Istres – Mont Ventoux/Chalet Reynard di 153,9 km. Quest’oggi è il giorno della prima grande salita ciclistica di questo 2021, lo storico ‘Monte Calvo’ che da settant’anni segna la storia del Tour de France. Questa penultima tappa della breve corsa francese stravolgerà sicuramente la classifica generale, ad oggi dominata dal nostro Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), autore di un en plein nelle prime due giornate di gara; sarà dunque domani che si deciderà il successore di Nairo Quintana. Si correrà in funzione degli ultimi chilometri di salita. Nei primi 70 chilometri ci saranno due scalate di ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALA CRONACA DELLA TAPPA DI IERI Buongiorno a tutti e benvenuti alla terza tappa delde la2021, la Istres –/Chalet Reynard di 153,9 km. Quest’oggi è il giorno della prima grande salita ciclistica di questo 2021, lo storico ‘e Calvo’ che da settant’anni segna la storia delde France. Questa penultima tappa della breve corsa francese stravolgerà sicuramente la classifica generale, ad oggi dominata dal nostro Davide Ballerini (Deceuninck-Quick Step), autore di un en plein nelle prime due giornate di gara; sarà dunque domani che si deciderà il successore di Nairo Quintana. Si correrà in funzione degli ultimi chilometri di salita. Nei primi 70 chilometri ci saranno due scalate di ...

