LIVE Sport Invernali, DIRETTA 13 febbraio: Suter vince la discesa di Cortina, quinta Lisa Vittozzi nel biathlon. Lollobrigida di legno nella mass start (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 17.15 SPEED SKATING – Ai Mondiali di Heerenveen nella mass start femminile oro alla neerlandese Marijke Groenewoud, che vince in 8:43.150 (60 punti), battendo allo sprint la canadese Ivanie Blondin, seconda in 8:43.260 (42), e l’altra neerlandese Irene Schouten, quarta in 8:43.560 (20). Le due azzurre in gara restano ai piedi del podio: quarta Francesca Lollobrigida in 8:43.860 (14), quinta Linda Rossi in 8:45.100 (8). La graduatoria dell’ultimo sprint rispechia anche la classifica finale. 16.46 SALTO CON GLI SCI – In condizioni di difficoltà notevole, tra neve e vento, a Zakopane è sempre Halvor Egner Granerud a guidare la prima serie. Con 138.6, il norvegese precede lo sloveno Bor Pavlovcic (138.1), in ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA17.15 SPEED SKATING – Ai Mondiali di Heerenveenfemminile oro alla neerlandese Marijke Groenewoud, chein 8:43.150 (60 punti), battendo allo sprint la canadese Ivanie Blondin, seconda in 8:43.260 (42), e l’altra neerlandese Irene Schouten, quarta in 8:43.560 (20). Le due azzurre in gara restano ai piedi del podio: quarta Francescain 8:43.860 (14),Linda Rossi in 8:45.100 (8). La graduatoria dell’ultimo sprint rispechia anche la classifica finale. 16.46 SALTO CON GLI SCI – In condizioni di difficoltà notevole, tra neve e vento, a Zakopane è sempre Halvor Egner Granerud a guidare la prima serie. Con 138.6, il norvegese precede lo sloveno Bor Pavlovcic (138.1), in ...

zazoomblog : LIVE Sport Invernali DIRETTA 13 febbraio: Suter vince la discesa di Cortina quinta Lisa Vittozzi nel biathlon. Loll… - sport_viterbo : “LIVE”. VITERBESE-CAVESE 1-0 (game over). HA DECISO ANCORA MURILO! - sportli26181512 : Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE: Dopo il ko di Genova e la sconfitta nella… - mattinodinapoli : Napoli-Juventus live dalle 18: Gattuso cala il poker in attacco con tre punte dietro Osimhen - SkySport : Napoli-Juventus, le formazioni ufficiali e il risultato in diretta LIVE ? #NapoliJuventus Fischio d'inizio alle 18… -