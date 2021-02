LIVE Sport Invernali, DIRETTA 13 febbraio: Suter vince la discesa di Cortina, Paris fa segnare il miglior tempo in prova! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 15.02 SPEED SKATING – Francesca Lollobrigida e Linda Rossi accedono alla finale della mass start femminile dei Mondiali di Heerenveen (Olanda), con la romana giunta seconda alle spalle dell’olandese Schouten, mentre Rossi è quarta nella heat vinta dall’altra orange Groenewould. Qualificato per l’atti conclusivo anche Andrea Giovannini. 14.12 SCI ALPINO – Elisa Moerzinger ha vinto il gigante di Coppa Europa a Berchtesgaden. Una bella rimonta per la sciatrice dell’austriaca nella seconda manche, recuperando dalla settima posizione fino alla vittoria con 49 centesimi di vantaggio sulla svizzera Simone Wild. Terzo posto per la tedesca Jessica Hilzinger. La migliore delle azzurre è stata Maria Luisa Matilde Bertani, diciannovesima a 1.71 e davanti alla compagna di squadra Karoline Pichler (+1.73). A ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA15.02 SPEED SKATING – Francesca Lollobrigida e Linda Rossi accedono alla finale della mass start femminile dei Mondiali di Heerenveen (Olanda), con la romana giunta seconda alle spalle dell’olandese Schouten, mentre Rossi è quarta nella heat vinta dall’altra orange Groenewould. Qualificato per l’atti conclusivo anche Andrea Giovannini. 14.12 SCI ALPINO – Elisa Moerzinger ha vinto il gigante di Coppa Europa a Berchtesgaden. Una bella rimonta per la sciatrice dell’austriaca nella seconda manche, recuperando dalla settima posizione fino alla vittoria con 49 centesimi di vantaggio sulla svizzera Simone Wild. Terzo posto per la tedesca Jessica Hilzinger. Lae delle azzurre è stata Maria Luisa Matilde Bertani, diciannovesima a 1.71 e davanti alla compagna di squadra Karoline Pichler (+1.73). A ...

