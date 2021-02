LIVE Scozia-Galles, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: i padroni di casa vogliono continuare a sognare (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Amiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alla DIRETTA LIVE dell’incontro fra Scozia e Galles, valido per la seconda giornata del Sei Nazioni 2021. La Scozia è reduce da uno storico successo a Twickenham che mancava dal 1983. La nazionale di Gregor Townsend è alla ricerca della continuità dopo la vittoria in Inghilterra, che permetterebbe di candidarsi in maniera prepotente al titolo. Saranno assenti però Sean Maitland, Cameron Redpath e Jamie Ritchie per infortunio. Galles che ha cominciato bene questo Sei Nazioni. La vittoria col brivido contro l’Irlanda ha portato autostima e convinzione nell’ambiente dei dragoni. Wayne Pivac dovrà rinunciare sempre per infortunio ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAAmiche ed amici di OA Sport buongiorno e benvenuti alladell’incontro fra, valido per la seconda giornata del Sei2021. Laè reduce da uno storico successo a Twickenham che mancava dal 1983. La nazionale di Gregor Townsend è alla ricerca della continuità dopo la vittoria in Inghilterra, che permetterebbe di candidarsi in maniera prepotente al titolo. Saranno assenti però Sean Maitland, Cameron Redpath e Jamie Ritchie per infortunio.che ha cominciato bene questo Sei. La vittoria col brivido contro l’Irlanda ha portato autostima e convinzione nell’ambiente dei dragoni. Wayne Pivac dovrà rinunciare sempre per infortunio ...

infoitsport : LIVE Inghilterra-Scozia 6-11, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: impresa degli scozzesi! - live_tostream : La #Scozia che vince dopo 37 anni a Twickenham. La voce di @VittorioMunari rotta. Un momento epico. L'Inghilterra k… - live_tostream : Ok, c'è stati il giallo a #Vunipola, ma la Scozia in vantaggio all'intervallo non era così facile da pronosticare.… - zazoomblog : LIVE Inghilterra-Scozia Sei Nazioni rugby in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Inghilterra-Scozia #Nazioni… -