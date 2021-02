LIVE Scozia-Galles 3-3, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: tutto in equilibrio (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13? L’arbitro fischia un turn over favorevole alla Scozia. 12? Russell non sbaglia e fa 3-3. tutto in equilibrio. 11? Guadagna un penalty la Scozia dopo un’azione prolungata che viene fermata irregolarmente da Halfpenny. 9? Guadagna campo la Scozia. Buona pedata in avanti di Fagerson e azione che si sviluppa vicino alla linea di meta. 8? Da posizione favorevole non sbaglia Halfpenny. 3-0 Galles. 7? Penalty per il Galles che va per i tre punti. 6? Attacco del Galles a più di dieci fasi che si sta arenando sulla linea dei ventidue avversari. Per ora niente di fatto, grazie alla solida difesa scozzese. 5? Alimenta l’azione il Galles con una buona rimessa ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13? L’arbitro fischia un turn over favorevole alla. 12? Russell non sbaglia e fa 3-3.in. 11? Guadagna un penalty ladopo un’azione prolungata che viene fermata irregolarmente da Halfpenny. 9? Guadagna campo la. Buona pedata in avanti di Fagerson e azione che si sviluppa vicino alla linea di meta. 8? Da posizione favorevole non sbaglia Halfpenny. 3-0. 7? Penalty per ilche va per i tre punti. 6? Attacco dela più di dieci fasi che si sta arenando sulla linea dei ventidue avversari. Per ora niente di fatto, grazie alla solida difesa scozzese. 5? Alimenta l’azione ilcon una buona rimessa ...

