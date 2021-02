LIVE Scozia-Galles 24-25, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Rees-Zammit riporta davanti gli ospiti (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 75? Faletau recupera un pallone prezioso e interrompe l’offensiva scozzese. 74? Sei minuti alla fine, la Scozia deve tentare di risalire la corrente per creare un pericolo. 71? Non realizza Sheedy. Basta un calcio di punizione alla Scozia per ritornare davanti. 70? META Galles! Quarta meta Gallese con doppietta personale di Rees-Zammit! Accelerazione straordinaria e calcio a scavalcare tre difensori per poi ratificare il nuovo sorpasso degli ospiti. 24-25. 68? Hogg annulla la meta Gallese! Pallone velenoso che aleggiava in area di meta: Hogg riesce ad anticipare Jones. 66? Centra i pali Russell dalla bandierina! 24-20 Scozia. Distanza superiore ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA75? Faletau recupera un pallone prezioso e interrompe l’offensiva scozzese. 74? Sei minuti alla fine, ladeve tentare di risalire la corrente per creare un pericolo. 71? Non realizza Sheedy. Basta un calcio di punizione allaper ritornare. 70? META! Quarta metae con doppietta personale di! Accelerazione straordinaria e calcio a scavalcare tre difensori per poi ratificare il nuovo sorpasso degli. 24-25. 68? Hogg annulla la metae! Pallone velenoso che aleggiava in area di meta: Hogg riesce ad anticipare Jones. 66? Centra i pali Russell dalla bandierina! 24-20. Distanza superiore ...

