LIVE Scozia-Galles 17-8, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: Rees-Zammit firma la prima meta gallese (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE FINE PRIMO TEMPO! Scozia AVANTI 17-8 SUL Galles. 39? Non trasforma Dan Biggar. Si resta sul 17-8. 38? meta Galles! Rees-Zammit MARCA LA prima meta! Tomkins serve verso l’esterno per Williams, splendido servizio verso il 20enne Rees-Zammit che evita il difensore e accorcia. 17-8. 37? Touche per il Galles in fase offensiva. 36? Gran placcaggio da parte di Harris su Biggar. Lettura difensiva estremamente intelligente. 34? Azione corale elettrica da parte della Scozia: riesce in qualche modo il Galles a mettere una toppa. 33? Cambio intanto nel Galles: fuori Halfpenny e dentro ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAFINE PRIMO TEMPO!AVANTI 17-8 SUL. 39? Non trasforma Dan Biggar. Si resta sul 17-8. 38?MARCA LA! Tomkins serve verso l’esterno per Williams, splendido servizio verso il 20enneche evita il difensore e accorcia. 17-8. 37? Touche per ilin fase offensiva. 36? Gran placcaggio da parte di Harris su Biggar. Lettura difensiva estremamente intelligente. 34? Azione corale elettrica da parte della: riesce in qualche modo ila mettere una toppa. 33? Cambio intanto nel: fuori Halfpenny e dentro ...

