LIVE Scozia-Galles 17-3, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: seconda meta scozzese su errore di Halfpenny

32? Scozia che gioca bene, a memoria, dimostrando una grande compattezza e affinità. 31? Galles che prova ad attaccare per vie centrali, ma il pallone viene perso. Mischia in favore della Scozia. 30? Grande slalom di Russell che viene poi arginato dalla difesa Gallese. 28? Scozia che sta prendendo il comando delle operazioni. Appare in grande difficoltà in questa fase la nazionale di Wayne Pivac. 26? Russell prende i pali. 17-3 Scozia, e margine che comincia a diventare sostanzioso. 25? seconda meta Scozia! HOGG RIESCE A MARCARE! Svarione difensivo di Halfpenny che perde il pallone a beneficio di Hogg che raccoglie e va fino in fondo. 15-3

