LIVE Scozia-Galles 17-15, Sei Nazioni rugby in DIRETTA: scozzesi con l’uomo in meno (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 56? META Galles! Conferma il TMO Rewiew, per questione di millimetri, Wyn Jones piazza la sua seconda meta in 32 partite con la nazionale. Sorpasso Galles: 20-17. 54? ROSSO PER ZANDER FAGERSON! Il numero tre scozzese è andato a colpire la testa di Tipuric. Come domenica scorsa, il Galles potrà beneficiare dell’uomo in più per un segmento di partita. 54? Di supponenza la Scozia ha abbassato i ritmi, lasciando sfogare le scorribande Gallesi e la partita è tornata in discussione. 52? Sheedy centra i pali e trasforma per il 17-15. 51? MARCA IL Galles!! Liam Williams sfonda dopo una splendida giocata di Rees-Zammit che, dopo aver evitato un avversario, ha liberato il numero 11. 17-13 e tutto ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA56? META! Conferma il TMO Rewiew, per questione di millimetri, Wyn Jones piazza la sua seconda meta in 32 partite con la nazionale. Sorpasso: 20-17. 54? ROSSO PER ZANDER FAGERSON! Il numero tre scozzese è andato a colpire la testa di Tipuric. Come domenica scorsa, ilpotrà beneficiare delin più per un segmento di partita. 54? Di supponenza laha abbassato i ritmi, lasciando sfogare le scorribandei e la partita è tornata in discussione. 52? Sheedy centra i pali e trasforma per il 17-15. 51? MARCA IL!! Liam Williams sfonda dopo una splendida giocata di Rees-Zammit che, dopo aver evitato un avversario, ha liberato il numero 11. 17-13 e tutto ...

