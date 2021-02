LIVE Sci alpino, Seconda prova discesa in DIRETTA: comanda Max Franz, mentre Innerhofer non forza (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 13.22 Il francese Matthieu Bailet si classifica in decima posizione a 1.79. 13.21 L’austriaco Matthias Mayer arriva con il miglior tempo a metà tracciato con 8 centesimi su Franz, quindi arriva al traguardo in settima posizione a 97 centesimi. 13.19 Dopo i primi 10, possiamo dire che i tempi sono assolutamente interlocutori, tra salti di porte, rallentamenti strategici e voglia di non forzare. comanda l’austriaco Max Franz in 1:39.70 con 30 centesimi sul connazionale Otmar Striedinger (che ha saltato una porta) quindi a 32 il tedesco Andresa Sander. Quarto un altro austriaco, Vincent Kriechmayr a 75 centesimi, quinto lo statunitense Bryce Bennett, mentre è ultimo Christof Innerhofer a 2.23 dopo un finale ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13.22 Il francese Matthieu Bailet si classifica in decima posizione a 1.79. 13.21 L’austriaco Matthias Mayer arriva con il miglior tempo a metà tracciato con 8 centesimi su, quindi arriva al traguardo in settima posizione a 97 centesimi. 13.19 Dopo i primi 10, possiamo dire che i tempi sono assolutamente interlocutori, tra salti di porte, rallentamenti strategici e voglia di nonre.l’austriaco Maxin 1:39.70 con 30 centesimi sul connazionale Otmar Striedinger (che ha saltato una porta) quindi a 32 il tedesco Andresa Sander. Quarto un altro austriaco, Vincent Kriechmayr a 75 centesimi, quinto lo statunitense Bryce Bennett,è ultimo Christofa 2.23 dopo un finale ...

infoitsport : LIVE Sci alpino, Mondiali Discesa donne in DIRETTA: Corinne Suter si candida per l'oro - OA_Sport : LIVE #Sci alpino, Seconda prova discesa in DIRETTA: si studiano le linee in vista della gara di domani #Paris… - lightoziam : RT @sara_toscani: Harry e Niall? Sapete da cosa si può confermare che sono loro? PERCHÉ OGNI VOLTA CHE LI VEDI TUTTI INSIEME NON SI CAPISCE… - Trih_ : perchè non esistono le scommesse live sullo sci? - zazoomblog : LIVE Sci alpino Mondiali Discesa donne in DIRETTA: si comincia subito con le azzurre! - #alpino #Mondiali #Discesa… -