LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos 2-0. Spithill: “Bene, ma dobbiamo migliorare” (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa-Ineos UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA Luna Rossa-Ineos UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA Luna Rossa PIU’ VELOCE DI Ineos CON VENTO LEGGERO E FORTE. MA GUAI ABBASSARE LA GUARDIA JAMES Spithill: “Luna Rossa HA UN BUON PACCHETTO, MA ABBIAMO COMMESSO DEGLI ERRORI” LE STATISTICHE DELLE DUE REGATE: Luna Rossa SUPERIORE DI BOLINA, ANCHE CON VENTO FORTE VELOCITA’ DI PUNTA PIU’ ALTA PER Luna Rossa NEI CONFRONTI DI Ineos: I NODI TOCCATI (E IL DATO IN KM/H) VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI Luna ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATAUK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATAPIU’ VELOCE DICON VENTO LEGGERO E FORTE. MA GUAI ABBASSARE LA GUARDIA JAMES: “HA UN BUON PACCHETTO, MA ABBIAMO COMMESSO DEGLI ERRORI” LE STATISTICHE DELLE DUE REGATE:SUPERIORE DI BOLINA, ANCHE CON VENTO FORTE VELOCITA’ DI PUNTA PIU’ ALTA PERNEI CONFRONTI DI: I NODI TOCCATI (E IL DATO IN KM/H) VIDEO: RIVIVI LE DUE VITTORIE DI...

