LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos 2-0. Bruni: “Evitiamo errori, pensiamo giorno per giorno” (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa-Ineos UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA Luna Rossa-Ineos UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA Luna Rossa PIU’ VELOCE DI Ineos CON VENTO LEGGERO E FORTE. MA GUAI ABBASSARE LA GUARDIA FRANCESCO Bruni: “NON CI ESALTIAMO, ABBIAMO OTTENUTO SOLO 2 PUNTI. pensiamo giorno PER giorno” MAX SIRENA: “COMMESSI errori DI BOLINA. RIMANIAMO CONCENTRATI, LA SERIE E’ LUNGA” JAMES SPITHILL: “Luna Rossa HA UN BUON PACCHETTO, MA ABBIAMO COMMESSO DEGLI errori” VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAUK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATAUK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATAPIU’ VELOCE DICON VENTO LEGGERO E FORTE. MA GUAI ABBASSARE LA GUARDIA FRANCESCO: “NON CI ESALTIAMO, ABBIAMO OTTENUTO SOLO 2 PUNTI.PER” MAX SIRENA: “COMMESSIDI BOLINA. RIMANIAMO CONCENTRATI, LA SERIE E’ LUNGA” JAMES SPITHILL: “HA UN BUON PACCHETTO, MA ABBIAMO COMMESSO DEGLI” VIDEO: HIGHLIGHTS E SINTESI DELLE ...

zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa vince due regate! Max Sirena: “Ma qualche errore di bolina” - #Prada… - SmorfiaDigitale : Prada Cup LIVE: comincia la finale Luna Rossa-Team Uk, rischio poco vento - infoitsport : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos 2-0. Spithill prudente: 'Commessi degli errori' - zazoomblog : LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa ha 1’54” di vantaggio su Ineos a metà regata - #Prada #DIRETTA: #Rossa #1’54… - zazoomblog : LIVE Luna Rossa-Ineos Prada Cup in DIRETTA: si parte vento tra 8 e 11 nodi - #Rossa-Ineos #Prada #DIRETTA: #parte -