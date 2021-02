LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa-Ineos 1-0! Si riparte alle 5.20 (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 5.08 Equivalente invece il dato della velocità media in poppa: 35,61 nodi per Luna Rossa contro i 35,33 di Britannia. 5.07 Di bolina Luna Rossa è stata più veloce con una velocità media di 30,11 nodi contro i 28,48 di Britannia. 5.06 Luna Rossa ha toccato una velocità massima di 40 nodi nella prima regata, Ineos di 41,49. 5.04 Attualmente il vento è tra i 10 e gli 11 nodi. Luna Rossa incrocia le dita… 5.01 Attenzione perché il vento potrebbe salire a 13-14 nodi per la seconda regata. Cambierebbe tutto. Luna Rossa si è dimostrata superiore con brezza tra 8 e 11 nodi, ma oltre Ineos inizia a fare paura. 4.57 La ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.08 Equivalente invece il dato della velocità media in poppa: 35,61 nodi percontro i 35,33 di Britannia. 5.07 Di bolinaè stata più veloce con una velocità media di 30,11 nodi contro i 28,48 di Britannia. 5.06ha toccato una velocità massima di 40 nodi nella prima regata,di 41,49. 5.04 Attualmente il vento è tra i 10 e gli 11 nodi.incrocia le dita… 5.01 Attenzione perché il vento potrebbe salire a 13-14 nodi per la seconda regata. Cambierebbe tutto.si è dimostrata superiore con brezza tra 8 e 11 nodi, ma oltreinizia a fare paura. 4.57 La ...

