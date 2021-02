LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa guida con 1’20” dopo la prima bolina (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.33 Luna Rossa arriva al gate n.3. Siamo a metà regata. Luna Rossa potrebbe aver guadagnato ancora. 4.32 Ora Luna Rossa stramba e si dirige verso le boe. 4.31 Anche in questo lato Luna Rossa è più veloce rispetto a Ineos, sta continuando a guadagnare. 1100 metri di margine. 4.30 SUPERA IL CHILOMETRO IL VANTAGGIO DI Luna Rossa! Siamo nel secondo lato di bolina. 4.29 Luna Rossa ha guadagnato anche in poppa. Ineos transita al secondo gate con 1’36” di ritardo. 4.28 E’ già terminato il lato di poppa di Luna Rossa. Vedremo ora il distacco di Ineos. 4.28 Altra ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.33arriva al gate n.3. Siamo a metà regata.potrebbe aver guadagnato ancora. 4.32 Orastramba e si dirige verso le boe. 4.31 Anche in questo latoè più veloce rispetto a Ineos, sta continuando a guadagnare. 1100 metri di margine. 4.30 SUPERA IL CHILOMETRO IL VANTAGGIO DI! Siamo nel secondo lato di. 4.29ha guadagnato anche in poppa. Ineos transita al secondo gate con 1’36” di ritardo. 4.28 E’ già terminato il lato di poppa di. Vedremo ora il distacco di Ineos. 4.28 Altra ...

zazoomblog : LIVE Luna Rossa-Ineos Prada Cup in DIRETTA: vento debole scelto il campo di regata A - #Rossa-Ineos #Prada… - infoitsport : Prada Cup LIVE: comincia la finale Luna Rossa-Team Uk rischio poco vento - infoitsport : LIVE Luna Rossa-Ineos, Prada Cup in DIRETTA: la Finale inizia alle 4.00, incognita vento - zazoomblog : LIVE Luna Rossa-Ineos Prada Cup in DIRETTA: inizia la Finale con le prime due regate! - #Rossa-Ineos #Prada… - zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: domani Luna Rossa in finale. Bressani: “Punterei un euro su Ineos” - #Prada #DIRETTA:… -