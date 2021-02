LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa domina la prima regata! Ineos demolita con vento leggero! (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 4.49 Il ‘problema’ è che il vento è poi subito salito a 12 nodi. Più sale e meglio è per Ineos. Aspettiamoci dunque una seconda regata molto più equilibrata. 4.48 La regata si è decisa sin dalla partenza. Con meno di 10 nodi Britannia era impantanata sul mare, mentre Luna Rossa si alzava sull’acqua con leggerezza. Lì Spithill e Bruni hanno subito fatto la differenza. 4.47 Ineos chiude 1’52”. Britannia ha dunque guadagnato secondi solo nell’ultimo lato di poppa, quando Luna Rossa si è comunque limitata solo ad amministrare. 4.45 Luna Rossa C’E’! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 1-0! Una prima regata senza discussioni! Con vento ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.49 Il ‘problema’ è che ilè poi subito salito a 12 nodi. Più sale e meglio è per. Aspettiamoci dunque una seconda regata molto più equilibrata. 4.48 La regata si è decisa sin dalla partenza. Con meno di 10 nodi Britannia era impantanata sul mare, mentresi alzava sull’acqua con leggerezza. Lì Spithill e Bruni hanno subito fatto la differenza. 4.47chiude 1’52”. Britannia ha dunque guadagnato secondi solo nell’ultimo lato di poppa, quandosi è comunque limitata solo ad amministrare. 4.45C’E’! VITTORIAAAAAAAAAAAAAAAA!!! 1-0! Unaregata senza discussioni! Con...

