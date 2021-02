LIVE Prada Cup in DIRETTA: Luna Rossa avanti 2-0 su Ineos! Barca più veloce anche con vento forte (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Luna Rossa-INEOS UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA Luna Rossa-INEOS UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA JAMES SPITHILL: “Luna Rossa HA UN BUON PACCHETTO, MA ABBIAMO COMMESSO DEGLI ERRORI” LE STATISTICHE DELLE DUE REGATE: Luna Rossa SUPERIORE DI BOLINA, anche CON vento forte VELOCITA’ DI PUNTA PIU’ ALTA PER Luna Rossa NEI CONFRONTI DI INEOS: I NODI TOCCATI (E IL DATO IN KM/H) I DISTACCHI ALL’ARRIVO E LATO PER LATO VIDEO: RIVIVI LA SECONDA REGATA VIDEO: RIVIVI LA PRIMA REGATA 5.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, classifiche, dichiarazioni, video, ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA-INEOS UK 2-0: LA CRONACA DELLA SECONDA REGATA-INEOS UK 1-0: LA CRONACA DELLA PRIMA REGATA JAMES SPITHILL: “HA UN BUON PACCHETTO, MA ABBIAMO COMMESSO DEGLI ERRORI” LE STATISTICHE DELLE DUE REGATE:SUPERIORE DI BOLINA,CONVELOCITA’ DI PUNTA PIU’ ALTA PERNEI CONFRONTI DI INEOS: I NODI TOCCATI (E IL DATO IN KM/H) I DISTACCHI ALL’ARRIVO E LATO PER LATO VIDEO: RIVIVI LA SECONDA REGATA VIDEO: RIVIVI LA PRIMA REGATA 5.55 Grazie per averci seguito, ma rimanete su OA Sport. Troverete cronache, classifiche, dichiarazioni, video, ...

