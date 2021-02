LIVE – Olimpia Milano-Venezia 87-57, Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 13 febbraio 2021) AX Armani Exchange Milano e Umana Reyer Venezia si sfidano nella semiFinale della Final Eight 2021 di Coppa Italia di Serie A1. Dopo la larga vittoria su Reggio Emilia la squadra di Ettore Messina incrocia i campioni in carica di Venezia che hanno battuto la Virtus Bologna nel loro quarto di Finale. Sabato 13 febbraio alle ore 18.00 inizierà la prima semiFinale. PROGRAMME, DATE E DIRETTE TV Final Eight Coppa Italia REGOLAMENTO Final Eight Coppa Italia AGGIORNA LA DIRETTA Olimpia Milano-Venezia ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) AX Armani Exchangee Umana Reyersi sfidano nella semie delladidi Serie A1. Dopo la larga vittoria su Reggio Emilia la squadra di Ettore Messina incrocia i campioni in carica diche hanno battuto la Virtus Bologna nel loro quarto die. Sabato 13 febbraio alle ore 18.00 inizierà la prima semie. PROGRAMME, DATE E DIRETTE TVREGOLAMENTOAGGIORNA LA...

zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 72-49 Coppa Italia basket in DIRETTA: i meneghini dominano il terzo quarto - #Olimpia… - fabiocavagnera : RT @OlimpiaMiNews: La squadra di Messina 'parte' da -12, poi domina la semifinale con i lagunari, volando anche oltre il +30. Domani la sfi… - OlimpiaMiNews : La squadra di Messina 'parte' da -12, poi domina la semifinale con i lagunari, volando anche oltre il +30. Domani l… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale #Milano prende il largo nel #terzoquarto: 72-49 per l'#Olimpia che… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 42-38 Coppa Italia basket in DIRETTA: i meneghini guidano dopo i primi due quarti -… -