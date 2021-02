LIVE Olimpia Milano-Venezia 72-49, Coppa Italia basket in DIRETTA: i meneghini dominano il terzo quarto (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 72-49 Shields in contropiede. Il terzo quarto finisce qua e con esso anche la partita. Ci aspettano dieci minuti di garbage time. 70-49 Ancora El Chacho, partita dominata dall’ex Real Madrid. 68-49 Rodriguez ruba palla e segna. 66-49 2/2 ai liberi per Datome. 64-49 Tripla da lontanissimo di Stone. 64-46 Biligha sigla il + 18 su assist del Chacho. 62-46 Due liberi a segno per Datome. 60-46 +14 Milano con una penetrazione vincente di Rodriguez. 58-46 Gioco da tre punti di Hines. 55-46 Clark da tre prova a ridare ossigeno a Venezia. 55-43 Ancora il pick&pop Rodriguez-Hines regala due punti a Milano. 53-43 Altro taglio vincente di Leday. 51-43 Leday segna da sotto e Milano prova a scappare via. 49-43 Hines ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA72-49 Shields in contropiede. Ilfinisce qua e con esso anche la partita. Ci aspettano dieci minuti di garbage time. 70-49 Ancora El Chacho, partita dominata dall’ex Real Madrid. 68-49 Rodriguez ruba palla e segna. 66-49 2/2 ai liberi per Datome. 64-49 Tripla da lontanissimo di Stone. 64-46 Biligha sigla il + 18 su assist del Chacho. 62-46 Due liberi a segno per Datome. 60-46 +14con una penetrazione vincente di Rodriguez. 58-46 Gioco da tre punti di Hines. 55-46 Clark da tre prova a ridare ossigeno a. 55-43 Ancora il pick&pop Rodriguez-Hines regala due punti a. 53-43 Altro taglio vincente di Leday. 51-43 Leday segna da sotto eprova a scappare via. 49-43 Hines ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale #Milano prende il largo nel #terzoquarto: 72-49 per l'#Olimpia che… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia 42-38 Coppa Italia basket in DIRETTA: i meneghini guidano dopo i primi due quarti -… - zazoomblog : LIVE Olimpia Milano-Venezia Coppa Italia basket in DIRETTA: inizia la semifinale - #Olimpia #Milano-Venezia #Coppa - Moixus1970 : RT @AlessandroMagg4: VENDICHIAMOCI!!! Alle ore 18 Olimpia vs Reyer. Le armi di De Raffaele, le armi di Messina: per la rivincita https://t.… - fabiocavagnera : VENDICHIAMOCI!!! Alle ore 18 Olimpia vs Reyer. Le armi di De Raffaele, le armi di Messina: per la rivincita -