LIVE Olimpia Milano-Venezia 20-25, Coppa Italia basket in DIRETTA: Reyer avanti di cinque dopo il primo quarto (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20-25 Schiacciatona di Hines sulla sirena. Finisce il primo quarto. 18-25 Chappell da tre su assist di Tonut. 18-22 Due liberi per Leday. 16-22 Schiacciata di Biligha. 14-22 Due punti di De Nicolao. 14-20 Gioco da tre punti per Datome. 11-20 Datome risponde a tono. 8-20 Bramos da casa sua, Venezia partita a razzo. 8-17 ANCORA TONUT DA TRE! 8-14 Tonut da tre rispedisce indietro Milano. 8-11 Arresto e tiro vincente di Rodriguez. 6-11 Due punti per Shields. 4-11 Bomba di Bramos e Messina chiama time out. 4-8 Due liberi a segno per Watt. 4-6 Punter in palleggio, arresto e tiro. 2-6 Tonut dalla media. 2-4 2/2 ai liberi per Hines. 0-4 Due punti per Tonut. 0-2 Due liberi a segno per De Nicolao. 17.58 I giocatori si stanno preparando per la palla a ...

