LIVE Napoli-Juventus 1-0 | Serie A in DIRETTA | pagelle e highlights Insigne firma la rete della vittoria su rigore!

(Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.15 Grazie per averci seguito e appuntamento al prossimo! 20.10 Ecco le(4-2-3-1): Meret 8; Di Lorenzo 6, Rrahmani 7, Maksimovic 6.5, Mario Rui 6; Bakayoko 6, Zielinski 5.5 (64? Elmas 6); Politano 6 (64? Fabian Ruiz s.v.),7 (87? Lobotka s.v.), Lozano 6.5; Osimhen 6 (75? Petagna 6). All. Gattuso 7.(4-4-2): Szczesny 6; Cuadrado 6 (46? Alex Sandro 6), De Ligt 6.5, Chiellini 5, Danilo 6; Bernardeschi 5 (63? McKennie 5.5), Bentancur 6 (72? Kulusevski 5.5), Rabiot 6.5, Chiesa 6.5; Morata 5, Ronaldo 5.5. All. Pirlo 5. 20.05vince la partita grazie al rigore nel primo tempo e anche per Meret autore di una straordinaria partita,viva in campo ma ...