LIVE Napoli-Juventus 0-0 | Serie A in DIRETTA | Meret para un tentativo di Cristiano Ronaldo!

Leggi su oasport

(Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA21? Colpo di testa di Lozano, pallone sull’esterno della rete. 19? Tiro di Lozano che finisce lontano dai pali. 17? Sinistro a giro di Insigne, pallone che finisce lontano dalla porta. 15? Tiro di Bernardeschi che finisce fuori dai pali. 13? Difesa alta quella dei bianconeri con De Ligt e Chiellini quasi a centrocampo. 11? Cuadrado sfonda sulla destra e mette in mezzo per Morata, che con il tiro trova la deviazione di Ronaldo. 9? Tiro di Ronaldo,in sicurezza. 7? Rabiot di testa non trova la porta dopo un corner battuto da Bernardeschi. 5?che prova a pressare sin dal primo possesso bianconero. 3? Bernardeschi si piazza dietro le due punte in questa fase della partita. 1? Inizia la partita! 17.54 Tra sei minuti l’inizio della partita. 17.51 ...