LIVE Luna Rossa-Ineos | Prada Cup in DIRETTA | vento debole | scelto il campo di regata A

(Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA03.44è stata attaccata da inglesi e neozelandesi e britannici con aggettivi pesanti nelle ultime settimane: ridicoli, frivoli, rozzi. Ben Ainslie non si è risparmiato, a causa del warning dovuto a un’irregolarità sull’outhaul. Clima rovente, gli italiani vogliono rispondere in mare. 03.42 L’attesa è spasmodica. Sono passate due settimane dalla netta vittoria dinella semifinale contro American Magic (4-0) e le regate sono mancate a tutti gli appassionati, ma ora è arrivato il momento di tifare gli italiani. 03.40ha sempre faticato conleggero, ma magari nelle ultime settimane è riuscita a migliorare anche sotto questo punto di vista. Staremo a vedere quello che succederà in ...

infoitsport : Prada Cup LIVE: comincia la finale Luna Rossa-Team Uk rischio poco vento - infoitsport : LIVE Luna Rossa-Ineos, Prada Cup in DIRETTA: la Finale inizia alle 4.00, incognita vento - zazoomblog : LIVE Luna Rossa-Ineos Prada Cup in DIRETTA: inizia la Finale con le prime due regate! - #Rossa-Ineos #Prada… - BrettPatrickPo1 : Annalisa - Vento Sulla Luna - Radio Italia Live - 27 Novembre 2020 - zazoomblog : LIVE Prada Cup DIRETTA: domani Luna Rossa in finale. Bressani: “Punterei un euro su Ineos” - #Prada #DIRETTA:… -

Ultime Notizie dalla rete : LIVE Luna

Rossa Silver Bullet nel 2000 a Auckland. Credit Carlo Borlenghi Patrizio Bertelli festeggia la vittoria della Louis Vuitton Cup, la seconda volta per l'Italia, la prima con un timoniere italiano,...... 12 febbraio, in tutta Europa per l'etichetta berlinese Hoersenmusic e in Italia per Qui Base, ... ha vinto un Indie Music Award per "Best UKAct". Mentre "The Great Shake" dei "Planet Funk" è ...LEGGI ANCHE Video da Auckland: prima della partenza. Due regate sabato e 2 domenica — Oggi dalle 16 sono in programma due regate. Meteo imprevedibile ad Auckland. Dal nostro inviato Gianluca Pasini. D ...Foto: Press Luna Rossa Ben Ainslie (in coppia con il tattico Giles Scott) fa paura, per il suo palmares e per quanto visto anche nei match race durante la fase a gironi di questa Prada Cup, ma Luna Ro ...