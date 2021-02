LIVE Brindisi-Pesaro, Coppa Italia basket in DIRETTA: semifinale in tempo reale (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 20.30 Nella prima semifinale l’Olimpia Milano, squadra di “casa” e favorita numero uno alla vittoria finale ha dominato i campioni in carica della Reyer Venezia. 20.25 Il riscaldamento delle due squadre al Forum: Il riscaldamento pre-game dell' @HappycasaNBB e della @VLPesaro in vista della semifinale della @LeFrecce #LBAF8 2021DIRETTA del match su RaiSport, Eurosport 1 ed https://t.co/xSRVC49WyG#LBA50 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/ue1q2OsDiR — Lega basket Serie A (@LegabasketA) February 13, 2021 20.20 La Happy Casa di coach Francesco Vitucci va a caccia della terza finale di Coppa Italia consecutiva dopo le sconfitte con Cremona nel 2019 (83-74) e Venezia nel 2020 ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA20.30 Nella primal’Olimpia Milano, squadra di “casa” e favorita numero uno alla vittoria finale ha dominato i campioni in carica della Reyer Venezia. 20.25 Il riscaldamento delle due squadre al Forum: Il riscaldamento pre-game dell' @HappycasaNBB e della @VLin vista delladella @LeFrecce #LBAF8 2021del match su RaiSport, Eurosport 1 ed https://t.co/xSRVC49WyG#LBA50 #TuttoUnAltroSport pic.twitter.com/ue1q2OsDiR — LegaSerie A (@LegaA) February 13, 2021 20.20 La Happy Casa di coach Francesco Vitucci va a caccia della terza finale diconsecutiva dopo le sconfitte con Cremona nel 2019 (83-74) e Venezia nel 2020 ...

