LIVE Brindisi-Pesaro 69-74, Coppa Italia basket in DIRETTA: dopo 17 anni la Vuelle torna in finale (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 22.41 La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per aver seguito Brindisi-Pesaro su questa pagina, buon proseguimento di serata a tutti i lettori di OA Sport. 22.39 La Carpegna Prosciutto Pesaro di coach Jasmin Repesa supera 74-69 la Happy Casa Brindisi di Francesco Vitucci e torna in finale di Coppa Italia 17 anni dopo l’ultima volta (2004, sconfitta 85-76 contro Treviso). Mvp dell’incontro Justin Robinson, ancora top-scorer dopo i 27 punti messi a referto contro Trieste oggi sono 23 con 4 assist quelli del numero 12. FINISCE QUI! Pesaro AFFRONTERA’ MILANO IN ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA22.41 La nostratermina qui, grazie per aver seguitosu questa pagina, buon proseguimento di serata a tutti i lettori di OA Sport. 22.39 La Carpegna Prosciuttodi coach Jasmin Repesa supera 74-69 la Happy Casadi Francesco Vitucci eindi17l’ultima volta (2004, sconfitta 85-76 contro Treviso). Mvp dell’incontro Justin Robinson, ancora top-scoreri 27 punti messi a referto contro Trieste oggi sono 23 con 4 assist quelli del numero 12. FINISCE QUI!AFFRONTERA’ MILANO IN ...

