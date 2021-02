LIVE Brindisi-Pesaro 45-52, Coppa Italia basket in DIRETTA: l’Happy Casa ricuce lo strappo e si porta a -7 prima dell’ultimo quarto (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 48-58 Dentro il libero aggiuntivo, Pesaro torna sul vantaggio in doppia cifra a 8’31” dal termine. 48-57 JUSTIN ROBINSOOOON! Tripla col fallo di Zanelli, potenziale gioco da 4! 0/2 Willis. Fallo di Drell sul tentativo da tre Willis, Repesa si infuria. Sul ferro il libero supplementare. 48-54 ZANOTTI! Il 41 segna con il fallo subito, potenziale gioco da 3. 48-52 Dentro il libero aggiuntivo, -4 Brindisi. 47-52 ZANELLI! Canestro con un piazzato centrale con il fallo di Justin Robinson. INIZIA IL quarto E ULTIMO quarto FINE TERZO quarto 45-52 Thompson in avvicinamento. 43-52 Piazzato centrale di Robinson che interrompe il parziale di 10-0 in favore di Brindisi, 25? da giocare nel terzo ... Leggi su oasport (Di sabato 13 febbraio 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA48-58 Dentro il libero aggiuntivo,torna sul vantaggio in doppia cifra a 8’31” dal termine. 48-57 JUSTIN ROBINSOOOON! Tripla col fallo di Zanelli, potenziale gioco da 4! 0/2 Willis. Fallo di Drell sul tentativo da tre Willis, Repesa si infuria. Sul ferro il libero supplementare. 48-54 ZANOTTI! Il 41 segna con il fallo subito, potenziale gioco da 3. 48-52 Dentro il libero aggiuntivo, -4. 47-52 ZANELLI! Canestro con un piazzato centrale con il fallo di Justin Robinson. INIZIA ILE ULTIMOFINE TERZO45-52 Thompson in avvicinamento. 43-52 Piazzato centrale di Robinson che interrompe il parziale di 10-0 in favore di, 25? da giocare nel terzo ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale Dopo il #terzoquarto #Pesaro avanti su #Brindisi 52-45! #live - infoitsport : LIVE Coppa Italia: Milano batte Venezia 96-65 ed è la prima finalista. Alle 20.45 Brindisi-Pesaro - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Pesaro 8-12 Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Pesaro #Final #Eight… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale Dopo il #primotempo #Pesaro avanti su #Brindisi 41-28! #live - live_tostream : Brindisi e Pesaro stanno giocando come se non sapessero che chi vince affronta Milano... #SerieATipo #OTF8 -