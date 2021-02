LIVE – Brindisi-Pesaro 39-50, Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA (Di sabato 13 febbraio 2021) Happy Casa Brindisi e Carpegna Prosciutto Pesaro si affrontano nella semiFinale delle Final Eight di Coppa Italia 2021 di Serie A1. Le due compagini protagoniste della parte destra del tabellone si giocheranno un posto in Finale dopo aver battuto Trieste e Dinamo Sassari nella giornata di venerdì. Sabato 13 febbraio alle ore 20.45 inizierà la seconda semiFinale che potrete seguire su Sportface. PROGRAMME, DATE E DIRETTE TV Final Eight Coppa Italia REGOLAMENTO Final Eight Coppa Italia AGGIORNA LA DIRETTA Brindisi-Pesaro 39-50 27? – ... Leggi su sportface (Di sabato 13 febbraio 2021) Happy Casae Carpegna Prosciuttosi affrontano nella semie delledidi Serie A1. Le due compagini protagoniste della parte destra del tabellone si giocheranno un posto ine dopo aver battuto Trieste e Dinamo Sassari nella giornata di venerdì. Sabato 13 febbraio alle ore 20.45 inizierà la seconda semie che potrete seguire su Sportface. PROGRAMME, DATE E DIRETTE TVREGOLAMENTOAGGIORNA LA39-50 27? – ...

SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale Dopo il #terzoquarto #Pesaro avanti su #Brindisi 52-45! #live - infoitsport : LIVE Coppa Italia: Milano batte Venezia 96-65 ed è la prima finalista. Alle 20.45 Brindisi-Pesaro - zazoomblog : LIVE – Brindisi-Pesaro 8-12 Final Eight Coppa Italia A1 2021 RISULTATO IN DIRETTA - #Brindisi-Pesaro #Final #Eight… - SSportNetwork : #SaturdayFever #Basket #CoppaItalia #semifinale Dopo il #primotempo #Pesaro avanti su #Brindisi 41-28! #live - live_tostream : Brindisi e Pesaro stanno giocando come se non sapessero che chi vince affronta Milano... #SerieATipo #OTF8 -