L’impresa è servita | Jomi Salerno in finale di Coppa Italia | domani ultimo atto

Leggi su anteprima24

(Di sabato 13 febbraio 2021) Tempo di lettura: 3 minutiIn formazione rimaneggiata, imbottita di giovani Under 20, lalancia il cuore oltre l’ostacolo, supera Erice in semie conquista ladi(domenica 14 febbraio) alle ore 16 al Palasport di Salsomaggiore Terme capitan Napoletano e compagne avranno l’opportunità di difendere la coccarda tricolore conquistata lo scorso anno. La partita. Ritmo subito alto tra le due formazioni, dopo 5? minuti il risultato è di 3 a 3. Le salernitane cominciano a segnare ed al 8? Romeo mette dentro la rete del +2 (5 – 3). Il sette allenato da Laura Avram allunga ancora con Canessa (7 – 4 al 13?). La formazione siciliana non ci sta, Perazic prende per mano le compagne, piazza un break di due reti a zero portandosi sul meno ...