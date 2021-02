Liguria in zona arancione, all'agriturismo salta il pranzo di San Valentino: 'Regaliamo il cibo invece di buttarlo' (Di sabato 13 febbraio 2021) Ravioli, salumi, verdure freschissime, uova. Tutti prodotti a km zero e tutto gratis. I titolari de 'I l Ciliegio' di San Desiderio sulle alture di Genova avevano prenotazioni per oltre 100 persone ... Leggi su leggo (Di sabato 13 febbraio 2021) Ravioli, salumi, verdure freschissime, uova. Tutti prodotti a km zero e tutto gratis. I titolari de 'I l Ciliegio' di San Desiderio sulle alture di Genova avevano prenotazioni per oltre 100 persone ...

TgLa7 : #COVID19, Ansa: Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione ++ Confermate misure per Umbria e Bolzano. Sicilia in giallo - Agenzia_Ansa : Abruzzo, Liguria, Toscana e Trento in zona arancione #ANSA - infoitinterno : Covid-19, in zona arancione Liguria, Toscana, Abruzzo e Trentino. Sicilia in zona gialla ORDINANZA - gianfrancomusi2 : RT @leggoit: Liguria in zona arancione, all'agriturismo salta il pranzo di San Valentino: «Regaliamo il cibo invece di buttarlo» https://t… - leggoit : Liguria in zona arancione, all'agriturismo salta il pranzo di San Valentino: «Regaliamo il cibo invece di buttarlo» -