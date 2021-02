Ligue 1 | PSG-Nizza streaming | dove vedere la gara in diretta Tv

Leggi su calcioefinanza

(Di sabato 13 febbraio 2021) Psg– Sfida da non perdere in1 che ha per protagonista il PSG campione di Francia, che ospita al Parco dei Principi il. I campioni di Francia sono reduci dalla vittoria per 2-0 sul campo del Marsiglia, ma hanno la necessità di confermarsi per recuperare terreno in classifica; ora in L'articolo