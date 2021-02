Lecco Solidale | seicento domande pervenute | da lunedì la consegna dei buoni

milanomagazine : Lecco, città Solidale: 600 domande pervenute, da lunedì la consegna dei buoni - - lecco_notizie : Lecco Solidale: 600 domande pervenute, da lunedì la consegna dei buoni -

LeccoToday

Sono 600 i nuclei familiari che hanno già richiesto il buono spesa destinato all'acquisto di generi alimentari e prodotti di prima necessità messi a disposizione dall'iniziativa "Lecco Solidale", che si inserisce nell'ambito delle "Misure urgenti di solidarietà alimentare" introdotte dal DL 154/2020, con un'attenzione particolare ai negozi presenti nei vari rioni della città.