Le ultime ore della crisi raccontate da Crimi: così Draghi ha scelto due ministri tecnici "in quota M5s" (per colpa di Grillo) – Il retroscena (Di domenica 14 febbraio 2021) Ore 18.15. Mario Draghi, tra 45 minuti, salirà al Colle per sciogliere le riserve sulla sua nomina a presidente del Consiglio. Sul cellulare di Nicola Zingaretti arriva un messaggio: «Sai qualcosa?». È Vito Crimi il mittente, e la domanda è relativa alla lista dei ministri che di lì a poco il presidente della Bce presenterà a Sergio Mattarella. «No, e tu?», risponde il segretario del Partito democratico. Anche il reggente del Movimento 5 stelle non sa nulla. Alle 18.30 il telefono di Crimi squilla, ma la chiamata non arriva dal Nazareno. Mario Draghi comunica al reggente dei 5 stelle chi sono i ministri del Movimento che ha scelto. Crimi gli domanda quali fossero gli altri nomi che riceveranno l'incarico, le tipologie di ministeri.

