Le lacrime di Casalino durante il saluto di Conte a Palazzo Chigi (Di sabato 13 febbraio 2021) Si commuove Rocco Casalino, mentre i dipendenti di Palazzo Chigi tributano un applauso lunghissimo al premier uscente, che saluta con la mano alzata nel cortile della sede della presidenza, la compagna Olivia Paladino al suo fianco. Il portavoce di Conte, vestito d’ordinanza e mascherina bianca sul volto, non trattiene le lacrime. Qualche fotografo cattura l’immagine, che ora sta rimbalzando sui social. Leggi su huffingtonpost (Di sabato 13 febbraio 2021) Si commuove Rocco, mentre i dipendenti ditributano un applauso lunghissimo al premier uscente, che saluta con la mano alzata nel cortile della sede della presidenza, la compagna Olivia Paladino al suo fianco. Il portavoce di, vestito d’ordinanza e mascherina bianca sul volto, non trattiene le. Qualche fotografo cattura l’immagine, che ora sta rimbalzando sui social.

Noe_Urdangaray : RT @ilmessaggeroit: #rocco casalino in lacrime mentre Conte lascia Palazzo Chigi - Vafankulu_Euru : RT @Libero_official: #Casalino in lacrime per l'addio di #Conte, le immagini spiazzanti. E lo strano commento di #Mentana: 'Umanamente, è u… - ilmessaggeroit : #rocco casalino in lacrime mentre Conte lascia Palazzo Chigi - Rickyrickyric89 : RT @PietroPerconte: #Casalino in lacrime per l'addio di #Conte, le immagini che hanno commosso il web ??. Povero ora dovrà cercarsi un lavor… - SilvanoGrassot1 : RT @HuffPostItalia: Le lacrime di Casalino durante il saluto di Conte a Palazzo Chigi -

Ultime Notizie dalla rete : lacrime Casalino Le lacrime di Casalino durante il saluto di Conte a Palazzo Chigi L'HuffPost Le lacrime di Casalino durante il saluto di Conte a Palazzo Chigi

Si commuove Rocco Casalino, mentre i dipendenti di Palazzo Chigi tributano un applauso lunghissimo al premier uscente, che saluta con la mano alzata nel cortile della sede della presidenza, la compagn ...

Movimento 5 Stelle, resa dei conti, movimento spaccato in due, quanto questo rischia di pesare sul Governo Draghi?

Che effetto avrà il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle? Draghi potrà stare tranquillo fino alla fine? Come si comporteranno in Parlamento i malpancisti grillini di fronte alle nuov ...

Si commuove Rocco Casalino, mentre i dipendenti di Palazzo Chigi tributano un applauso lunghissimo al premier uscente, che saluta con la mano alzata nel cortile della sede della presidenza, la compagn ...Che effetto avrà il voto sulla piattaforma Rousseau del Movimento 5 Stelle? Draghi potrà stare tranquillo fino alla fine? Come si comporteranno in Parlamento i malpancisti grillini di fronte alle nuov ...