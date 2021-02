Le dichiarazioni post partita di Torino-Genoa (Di sabato 13 febbraio 2021) Il pareggio del pomeriggio di Torino soddisfa più gli ospiti dei padroni di casa, che nonostante il quinto risultato utile consecutivo non riescono ad allungare sulla zona retrocessione. Ospiti che invece sono appunto più tranquilli, con ben 10 lunghezze di vantaggio sull’attuale 18° posto occupato dal Cagliari. Di seguito . CHE COS’HA DETTO NICOLA NEL post partita DI Torino-Genoa? L’allenatore dei granata, nel post partita di Torino-Genoa, ha sottolineato l’importanza di continuare a muovere la classifica, ma ha anche spiegato che serve qualcosa in più per salvarsi. Queste le parole di Nicola: “Incontravamo la squadra più in forma del campionato e riuscire a fare risultato è una cosa importante. L’allenatore ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 13 febbraio 2021) Il pareggio del pomeriggio disoddisfa più gli ospiti dei padroni di casa, che nonostante il quinto risultato utile consecutivo non riescono ad allungare sulla zona retrocessione. Ospiti che invece sono appunto più tranquilli, con ben 10 lunghezze di vantaggio sull’attuale 18°o occupato dal Cagliari. Di seguito . CHE COS’HA DETTO NICOLA NELDI? L’allenatore dei granata, neldi, ha sottolineato l’importanza di continuare a muovere la classifica, ma ha anche spiegato che serve qualcosa in più per salvarsi. Queste le parole di Nicola: “Incontravamo la squadra più in forma del campionato e riuscire a fare risultato è una cosa importante. L’allenatore ...

