Le chat al veleno dei 5 Stelle per i ministri grillini nel governo Draghi (Di sabato 13 febbraio 2021) Il Movimento 5 Stelle, il partito con la maggioranza dei seggi in parlamento, ha guadagnato qualcosa con il nuovo governo Draghi oppure ha perso posizioni rispetto alle poltrone che occupava con il Conte 2? I 5 Stelle, a parte Di Maio, hanno altri tre ministeri ma senza spesa: alle Politiche giovanili Fabiana Dadone, alle Politiche agricole Stefano Patuanelli e ai ai Rapporti con il Parlamento Federico D'Incà. E secondo quanto racconta il Corriere, i grillini non l'hanno presa benissimo: In chat scorre il veleno. C'è chi mette in bilico la fiducia: «Tutti convinti di votare questo governo?». Chi mastica amaro: «Siamo stati asfaltati». «La Lega e Forza Italia tra poco contano più di noi». «Ci hanno trattato come la Grecia». E in effetti sono due i ...

