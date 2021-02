Le banche italiane puliscono i conti: sforbiciata sugli Npl per?32 miliardi nel 2020 (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel 2020 ridotto lo stock del 40% e aumentate le rettifiche per 12,4 miliardi. Dietro le mosse degli istituti italiani c'è soprattutto la Vigilanza della Bce Leggi su ilsole24ore (Di sabato 13 febbraio 2021) Nelridotto lo stock del 40% e aumentate le rettifiche per 12,4. Dietro le mosse degli istituti italiani c'è soprattutto la Vigilanza della Bce

tablerider : RT @Luca_Gualtieri1: L’anno della pandemia si è chiuso per le maggiori sei #banche italiane con una perdita aggregata di 5,5 miliardi di eu… - NicolaZorzella : RT @Luca_Gualtieri1: L’anno della pandemia si è chiuso per le maggiori sei #banche italiane con una perdita aggregata di 5,5 miliardi di eu… - il_dipendente : @borghi_claudio Teste che non avrà mai. Si spalleggiano tutti, sono tutti in affari. Affari di cui discutono all’o… - petunianelsole : RT @Luca_Gualtieri1: L’anno della pandemia si è chiuso per le maggiori sei #banche italiane con una perdita aggregata di 5,5 miliardi di eu… - Ilconservator : RT @Luca_Gualtieri1: L’anno della pandemia si è chiuso per le maggiori sei #banche italiane con una perdita aggregata di 5,5 miliardi di eu… -