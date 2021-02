L’avvocato Antonio Cammarota la candidatura di Raffaele De Santis (Di sabato 13 febbraio 2021) A cura di Erika Noschese Si è tenuta questo pomeriggio la presentazione della candidatura di Raffaele De Santis, giovane imprenditore salernitano in campo con Antonio Cammarota sindaco. Il servizio completo domani sul quotidiano Le Cronache, scaribabile direttamente dal sito. L’intervista a Cammarota, candidato sindaco con La Nostra Libertà: Guarda l’intervista a Raffaele De Santis: https://youtu.be/M LTKIAftMg Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di sabato 13 febbraio 2021) A cura di Erika Noschese Si è tenuta questo pomeriggio la presentazione delladiDe, giovane imprenditore salernitano in campo consindaco. Il servizio completo domani sul quotidiano Le Cronache, scaribabile direttamente dal sito. L’intervista a, candidato sindaco con La Nostra Libertà: Guarda l’intervista aDe: https://youtu.be/M LTKIAftMg Consiglia

