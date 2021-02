Latina e Provincia, 131 nuovi casi: ecco i dati Comune per Comune (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 131 i nuovi casi di Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di Latina. I casi sono così distribuiti: 11 ad Aprilia, 5 a Cisterna, 4 a Cori, 2 a Fondi, 6 a Formia, 4 a Gaeta, 1 a Itri, 22 a Latina, 1 a Lenola, 3 a Maenza, 11 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 11 a Pontinia, 7 a Roccagorga, 4 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 6 a Sezze, 3 a Sperlonga, 13 a Spigno Saturnia, 10 a Terracina e 1 a Ventotene. Leggi anche: Colori delle Regioni, ecco chi cambierà fascia di rischio domenica 14 febbraio. Cosa rischia il Lazio Si registra anche il decesso di un paziente residente a Ventotene. Sono 138, invece, le persone guarite nelle ultime ore. su Il Corriere della Città. Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Sono 131 idi Coronavirus registrati nelle ultime 24 ore dalla Asl di. Isono così distribuiti: 11 ad Aprilia, 5 a Cisterna, 4 a Cori, 2 a Fondi, 6 a Formia, 4 a Gaeta, 1 a Itri, 22 a, 1 a Lenola, 3 a Maenza, 11 a Minturno, 3 a Monte San Biagio, 11 a Pontinia, 7 a Roccagorga, 4 a Sabaudia, 2 a San Felice Circeo, 1 a Santi Cosma e Damiano, 6 a Sezze, 3 a Sperlonga, 13 a Spigno Saturnia, 10 a Terracina e 1 a Ventotene. Leggi anche: Colori delle Regioni,chi cambierà fascia di rischio domenica 14 febbraio. Cosa rischia il Lazio Si registra anche il decesso di un paziente residente a Ventotene. Sono 138, invece, le persone guarite nelle ultime ore. su Il Corriere della Città.

