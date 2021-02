Latina, 4 arresti e 19 denunce, DASPO e Avvisi Orali: ecco cosa è successo in provincia in settimana (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso della settimana, la Questura di Latina ha destinato oltre 200 Volanti al servizio di controllo del territorio in città e nella provincia pontina. Controlli stradali Tale impegno ha permesso di identificare 1262 persone, controllare 396 veicoli ed elevare 103 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 11 carte di circolazione e 7 patenti di guida; mentre sono 6 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 53 i posti di controllo effettuati. arresti e denunce in provincia di Latina Le persone tratte in arresto sono state 4 di cui: una in esecuzione della misura cautelare degli arresti domiciliari a seguito della commissione del reato di atti persecutori; l’altra in esecuzione di ordine di espiazione pena ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di sabato 13 febbraio 2021) Nel corso della, la Questura diha destinato oltre 200 Volanti al servizio di controllo del territorio in città e nellapontina. Controlli stradali Tale impegno ha permesso di identificare 1262 persone, controllare 396 veicoli ed elevare 103 contravvenzioni per violazioni al codice della strada, con il ritiro di 11 carte di circolazione e 7 patenti di guida; mentre sono 6 i veicoli sottoposti a sequestro amministrativo; 53 i posti di controllo effettuati.indiLe persone tratte in arresto sono state 4 di cui: una in esecuzione della misura cautelare deglidomiciliari a seguito della commissione del reato di atti persecutori; l’altra in esecuzione di ordine di espiazione pena ...

