Lancia - Lesperimento fallito dei modelli americani - FOTO GALLERY

(Di sabato 13 febbraio 2021) Mai come 10 anni fa il marchiosi presentava al Salone di Ginevra con così tante novità: oltre alla nuova Ypsilon, proprio in questi giorni mostrata nel suo ultimo restyling, ben quattro vetture dallo stile yankee venivano svelate al grande pubblico della kermesse elvetica. Tutte con nomi storici, ovvero Thema, Flavia, Flavia Cabriolet e Voyager, nonché derivate da identicid'Oltreoceano. Poco successo. Proprio così: nello stand della Casa torinese venivano mostrati i frutti delle prime sinergie tra il gruppo Fiat e la Chrysler, di cui il colosso italiano aveva già avviato la progressiva acquisizione nel 2009 con il placet della Casa Bianca. Quell'esperimento, purtroppo, non sarebbe poi andato a buon fine. Una volta arrivate sul mercato (eccetto la Flavia sedan, mai entrata in produzione), le torinesi d'America non avrebbero mai ...