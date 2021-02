La7, che caos: Mentana deborda nel tg, il risultato è rocambolesco (Di sabato 13 febbraio 2021) La7, Enrico Mentana La Maratona Mentana, ad un tratto, è confluita nel Tg. O forse è accaduto il contrario, chissà. Difficile accertarlo con esattezza, vista l’improvvisazione del momento. Il rocambolesco ed inedito esperimento televisivo è avvenuto oggi su La7. Dopo aver seguito il giuramento dei Ministri del governo Draghi, Enrico Mentana ha fatto iniziare – senza soluzione di continuità e con una buona dose di confusione – il notiziario condotto da Bianca Caterina Bizzarri, restando però presente in studio e stravolgendo con le proprie incursioni la canonica liturgia del tg. Quella verificatasi su La7 è stata una ibridazione televisiva da caso di studio; il TgLa7 si è svolto infatti alla presenza dei commentatori della precedente Maratona (tra gli altri, c’erano Marco Damilano, Alessandra Sardoni e Paolo Celata), ... Leggi su davidemaggio (Di sabato 13 febbraio 2021) La7, EnricoLa Maratona, ad un tratto, è confluita nel Tg. O forse è accaduto il contrario, chissà. Difficile accertarlo con esattezza, vista l’improvvisazione del momento. Iled inedito esperimento televisivo è avvenuto oggi su La7. Dopo aver seguito il giuramento dei Ministri del governo Draghi, Enricoha fatto iniziare – senza soluzione di continuità e con una buona dose di confusione – il notiziario condotto da Bianca Caterina Bizzarri, restando però presente in studio e stravolgendo con le proprie incursioni la canonica liturgia del tg. Quella verificatasi su La7 è stata una ibridazione televisiva da caso di studio; il TgLa7 si è svolto infatti alla presenza dei commentatori della precedente Maratona (tra gli altri, c’erano Marco Damilano, Alessandra Sardoni e Paolo Celata), ...

