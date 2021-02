La terra trema in Giappone: feriti e intere abitazioni senza elettricità (Di sabato 13 febbraio 2021) Fukushima torna a tremare dopo il terribile tsunami che ha colpito l’area nel 2011. Quattro feriti e case senza elettricità. Giappone, scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nella zona di Fukushima su Notizie.it. Leggi su notizie (Di sabato 13 febbraio 2021) Fukushima torna are dopo il terribile tsunami che ha colpito l’area nel 2011. Quattroe case, scossa di terremoto di magnitudo 7.1 nella zona di Fukushima su Notizie.it.

