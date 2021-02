La star di Hollywood ricoverata in ospedale: ha rischiato di perdere una gamba (Di sabato 13 febbraio 2021) Una star di Hollywood è stata ricoverata e ha creato grande apprensione e sconcerto nelle ultime ore. Ecco cosa è successo: ha rischiato di perdere la gamba La drammatica storia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di sabato 13 febbraio 2021) Unadiè statae ha creato grande apprensione e sconcerto nelle ultime ore. Ecco cosa è successo: hadilaLa drammatica storia… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Alessandro Basta su BlogLive.it.

star_labss : Marquei como visto Hollywood (2020) - 1x6 - Meg - prendiunabirra : Ormai Celata è paparazzato come le star di Hollywood. #propagandalive #propagandacrisi - Marc852835993 : RT @liliaragnar: L'ex star Disney #Pruitt ha intentato una causa per abuso sessuale contro la Disney Dice di essere stata molestata per ann… - TenaceMente_com : #JenniferAniston e #SelenaGomez insieme su #Instagram. Guarda la foto! CLICCA SUL LINK ?? - TenaceMente_com : #KateBeckinsale mostra il suo fisico perfetto in un nuovo esilarante video #Instagram. LINK ??… -